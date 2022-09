Venezia 79, Leone d'oro all'eleganza: smoking e look maschili

A Venezia 79 è andata in scena anche l'eleganza maschile . Abiti e smoking sul red carpet hanno visto il predominio assoluto del nero ma non sono mancate le concessioni al colore, alle fantasie, alle reinterpretazioni. In nome di una maggiore libertà .

Venezia 79 ha portato alla ribalta una certa

aria di novità

un uomo più libero dai condizionamenti

l'evoluzione culturale

. Il red carpet ha regalato una carrellata di outfit preziosi, accurati e dalla vestibilità perfetta e ha restituito l'immagine die dai dettami classici. Come, del resto, hanno dimostrato su tutti Timothée Chalamet e Harry Styles ma anche Brad Pitt in sneakers. Le scelte dei look dei protagonisti maschili si sono rivelati in linea conche stanno attraversando la società e il mondo della moda.