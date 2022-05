Cannes 2022, Palma d'Oro all'eleganza: i look maschili più belli

Giornata mondiale degli oceani 2022: l’iniziativa di adidas e Parley for the Oceans

Francesco Di Leva in Giorgio Armani

Xavier Dolan in Giorgio Armani

Jeff Nichols in Giorgio Armani

Fabrizio Gifuni in Giorgio Armani

Robert Lewandowski in Dolce&Gabbana. Con lui, sua moglie Anna

Joachim Trier in Dior Homme

Luca Marinelli in Giorgio Armani

Jake Gyllenhaal in Giorgio Armani

Viggo Mortensen in Dior Homme

Louis Garrel in Giorgio Armani

Tom Cruise in Giorgio Armani

César Domboy in Giorgio Armani

Cannes 2022, Palma d'Oro all'eleganza: tutti in smoking sul red carpet

COME INDOSSARE LO SMOKING

riservato alle occasioni più esclusive

il colletto smoking o diplomatico

- Come insegnano le star, lo smoking èe si indossa per gli eventi serali. La giacca deve essere rigorosamente monopetto, con allacciatura frontale a singolo bottone, senza spacchi posteriori e con le tasche a filetto. La camicia deve avere, dalle alette frontali, create per incorniciare il papillon. Attenzione anche ai calzini: devono essere neri e alti fino al ginocchio.