Valentino, uomini in rosa: perché non si può restare indifferenti

E, forse, un po’ di quella bellezza che alla fine salverà il mondo. Si è chiuso il sipario anche sulla Fashion Week di Parigi e la sfilata di Valentino va annoverata sicuramente tra i momenti più rilevanti. Con una premessa che sa quasi di giustificazione, visti i giorni difficili che si stanno vivendo per la guerra in Ucraina, il direttore creativo Pierpaolo Piccioli ha spiegato che “ l’unica cosa che si potesse fare era continuare a lavorare , nonostante il momento terribile”. Così la collezione per il prossimo autunno inverno è andata in scena caricandosi di un significato ancora più forte, quasi politico. E dimostrando una impressionante attualità.

UNA SCELTA "PER RESTARE UMANI" - Una monocromia che tutto pervade. Un colore fluo, acceso, coraggioso, brillante, che non lascia indifferenti. Il rosa scelto per la “Pink PP Collection” di Valentino è dedicato all’amore, al senso di collettività, all’energia, alla libertà, all’ottimismo nonostante tutto. È una “scelta individuale”, sottolinea ancora Pierpaolo Piccioli, fatta da tempo. La maison, infatti, ha collaborato con Pantone Colour Institute “per creare un’identità unica”, per realizzare qualcosa di inedito. "Ora più che mai, non mi piace il mondo attorno a noi - aggiunge lo stesso direttore creativo dal suo account su Instagram -. E ora più che mai amo l'integrità e la resilienza di tutte le persone che stanno combattendo per restare umani. Love is the answer, always", conclude citando John Lennon. L'amore è la risposta, sempre.