Valentino, negli abiti poesie nascoste e il sogno della quotidianità

“Le persone che ami diventano fantasmi dentro di te ed è così che le mantieni vive”. Lo scrive ed emoziona, Robert Montgomery, tra i poeti di strada i cui versi sono stati scelti da Pierpaolo Piccioli per impreziosire le collezioni del prossimo autunno-inverno di Valentino . Il direttore creativo, acclamato ormai come una star, ha scelto la poesia per veicolare emozioni e significati profondi, durante la sfilata di presentazione all’Hôtel des Invalides, durante la Fashion Week di Parigi.

LUNGA VITA AI SOGNI - In passerella cappotti, cappe, mantelli, cappelloni, rose ricamate e maxi fiori, baci tratti da opere d’arte, piume e pizzo. Oltre a quelli di Montgomery, sono stati scelti i versi di altri tre poeti di strada: Greta Bellamacina, Mustafa The Poet e Yrsa Daley-Ward, per un brand che vuole identificarsi sempre di più in una community di valori. “L’autore si annienta per dare potenza alla parola”, spiega lo stesso Piccioli nel backstage. Le poesie sono ricamate e nascoste all’interno delle fodere, nelle maniche, nelle borse. Da esibire o tenere per sé. Non mancano abiti corti a tunichetta, lughi da sera, maschili. Oltre al bianco e al nero, trovano posto anche colori vivaci e vitaminici, come il rosso, l’arancione, tocchi di giallo, verde e rosa. Magia e delicatezza, con l’auspicio che arrivino a toccare anche il quotidiano.