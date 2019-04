Uomo, Pasqua e dintorni: esperimenti, stampe e mix

Che direzione sta prendendo la moda uomo negli ultimi tempi? Innanzitutto, si sta risvegliando dal torpore a cui ci aveva abituati. L’arrivo dello streetwear ha, di fatto, ‘liberato’ il guardaroba maschile, mettendo fine al predominio di una certa rigidità formale e dei colori scuri. Dalle ultime sfilate si è colto anche un bisogno di sperimentazione e di andare oltre i confini dei generi, con capi e proposte sempre più ‘no-sex’. In questa stagione, in particolare, stiamo assistendo al ritorno delle righe e delle tonalità pastello ma non solo: sono in (vistosa) ascesa anche le fantasie optical e le stampe...