Uomo, Milano Fashion Week 2020: jeans sbottonati e super cappotti 

DOLCE & GABBANA, SUPER CAPPOTTI E ABITI DA LAVORO – Una passerella dedicata alle arti e ai mestieri. Il giardiniere, il sarto, il pastore, l'orafo, il lattaio sfilano sulla passerella di Dolce & Gabbana. La tradizione italiana del “fatto a mano” viaggia al ritmo di Tik Tok, con 40 giovanissimi arruolati per fare i video delle postazioni-installazioni di artigiani all'ingresso della sfilata. "Il messaggio che vogliamo lanciare è un ponte tra la tradizione italiana del lavoro e le nuove generazioni - ha spiegato Stefano Gabbana - Per dire loro che con le mani si può fare qualcosa di utile a se stessi e alla società".



MFW, Emporio Armani: il ‘classico progressivo’ che dice sì al riciclo Ufficio stampa 1 di 12 Ufficio stampa 12 di 12 Ufficio stampa 12 di 12 Ufficio stampa 12 di 12 Ufficio stampa 12 di 12 Ufficio stampa 12 di 12 Ufficio stampa 12 di 12 Ufficio stampa 12 di 12 Ufficio stampa 12 di 12 Ufficio stampa 10 di 12 Ufficio stampa 11 di 12 Ufficio stampa 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci



EMPORIO ARMANI, IL CLASSICO ‘PROGRESSIVO’ – Il rinnovamento che parte dalla tradizione. Giorgio Armani mette ordine e a dà la definizione di come va interpretata l'eleganza oggi: "classic pro" è il nome che accompagna alcuni capi della linea Emporio. È un "classico progressivo" e la soluzione passa attraverso una “lente di ingrandimento” che esaspera le trame. E poi la scelta dei colori, solo due: rosso e nero, "netti e puliti – ha sottolineato lo stilista -, senza influenze esterne". La contaminazione continua con il mondo sportivo, dai gilet sartoriali ma con i tasconi, ai sottocolli in velluto o fustagno. Per la sera, il nero è reso brillante con filamenti d'argento. Alla fine della sfilata, luci spente e la scritta "I am saying yes to recycling", la stessa che appare su alcuni dei 18 capi in bianco e nero e in tessuti recuperati che chiudono lo show.



MFW, Dsquared2: tanto denim e ritorno alle origini per i 25 anni Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 16 Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 16 Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 16 Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 16 Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 16 Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 16 Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 16 Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 16 Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 16 Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 16 Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 16 Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 16 Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 16 Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 16 Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 16 Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

DSQUARED2, COMPLEANNO SPECIALE CON LE RICONFERME DEL DENIM – I pezzi iconici e tutta la storia nel brand, nella sfilata con cui Dean e Dan Caten hanno festeggiato i primi 25 anni di Dsquared2. È tutto giovanile e portabile, con qualche licenza creativa, come i jeans doppi da portare slacciati. Super lunghi e stretti, si abbinano alla camicia da boscaiolo, al maglione a trecce e al gilet imbottito. I pantaloni di lattice alla maglia di mohair e al montgomery corto, i biker pants al cardigan di shearling, in un gioco continuo di contrasti tra morbidezza e seduzione. Ad aprire la passerella, un video che ha ripercorso i momenti più importanti di queste due decadi e mezzo, a chiuderla una clip più intima sui due gemelli canadesi e il live show delle Sister Sledge con la loro hit 'We are family'.