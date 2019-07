Uomo, fuga dalla città: sacche e borsoni per il weekend e le vacanze

Solo a guardarli, mettono addosso tanta voglia di partire. Che sia un viaggio on the road o la più classica delle vacanze al mare, tutto il necessario può essere comodamente infilato dentro un borsone. Quelli visti sulle passerelle maschili per questa estate hanno dimensioni comode e tasche strategiche. Dai modelli eleganti in pelle a quelli più sportivi in materiale tecnico, sono comunque all’insegna della praticità e si sposano con ogni tipo di outfit. Quelli più tecnologici, consentono addirittura di ricaricare il cellulare.