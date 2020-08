Uomo: foto e bio, le dritte per fare colpo su Tinder (anche solo per Ferragosto) 

Non esagerare . La regola solenne da seguire nella creazione (e poi nella gestione) di un account personale sui social network resta sempre la stessa. Questo vale ancora di più, quando si ha a che fare con Tinder e Grindr, le diffusissime app che promuovono la socializzazione e gli incontri. Sì o no, in o out, piace o non piace: dichiarare interesse o respingere è facilissimo , tanto quanto stabilire, mantenere e annullare un ‘match’, un contatto. Ecco, allora, qualche dritta che può tornare utile, anche solo in questo periodo di vacanza, per non collezionare solo una sfilza di fallimenti …

STEP 1, LA BIO – No a inutili fiumi di parole. No all’eccesso di citazioni, frasi fatte, emoticon: la spavalderia stanca. Non fingete: la verità prima o poi verrebbe a galla e al primo passo falso vi ritrovereste con le pive nel sacco. Siate naturali e più chiari possibili sulle vostre reali intenzioni. Basta poco, come ad esempio dichiarare i propri interessi principali, la città di residenza, il segno zodiacale, l’età. L’altezza, che tendenzialmente tutti tendono a specificare, non è obbligatoria. Siate leali ma ricordate che è pur sempre un social, per cui niente pesantezza né lamentele o risentimenti in generale.



STEP 2, LE FOTO – Trattandosi di app per gli incontri, le foto hanno massima importanza. Scegliete le vostre migliori, ça va sans dire, quelle che vi rappresentano davvero o che immortalano momenti che raccontano di voi stessi. Sorridete. Non esagerate con addominali in bella vista e boxer. Basta anche ai selfie scattati davanti allo specchio in bagno. Sconsigliate anche le foto di gruppo: chi guarda il vostro profilo è interessato unicamente a voi, non serve il supporto del team. Attenzione alle foto in divisa: non tutti ne subiscono il fascino. E, per l’amor del cielo, niente foto mentre imbracciate armi.