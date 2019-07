Uomo, come scegliere il cappello in base alla forma del viso

Da indossare ogni giorno o solo per riparare dal sole, per un’occasione speciale o come vezzo di stagione. Il cappello è un accessorio per nulla scontato o trascurabile: oltre a rifinire il look, lo esalta e dà un’impronta caratterizzante. Le proposte degli stilisti per l’estate vedono panama dalle falde più o meno larghe, coppole, modelli da baseball e a secchiello, cloche e visiere. Prima dell’acquisto, però, è necessario farsi un’idea chiara, individuando quale si sposa meglio alla forma del proprio viso…