Uomini, fascino e stile: perché i francesi battono sempre tutti

Fatto sta che tra gli uomini più sexy del mondo ci sono sempre loro, i francesi. Con il loro stile ineguagliabile e inconfondibile, che non si riduce alle mode del momento. E col loro fascino da vendere . Ecco, allora, qualche spunto di riflessione partendo dalle basi.

Timothée Chalamet: papà francese, mamma americana per l'attore statunitense con cittadinanza francese

William Abadie nella serie tv "Emily in Paris"

Lucas Bravo nella serie tv "Emily in Paris"

DA SEMPRE OLTRE LE MODE - Dei francesi colpisce innanzitutto il loro modo di parlare: la erre arrotata, la fonetica della lingua, la cadenza, la musicalità, i toni sempre soffusi, che sembra quasi sussurrino. Hanno poi quel modo di porsi e di muoversi con una certa nonchalance, che sfocia quasi nell'indolenza, e quel loro atteggiamento di vaga e costante superiorità. Li aiuta anche un portamento sicuro e disinvolto e un'allure che non ha nulla a che vedere con la bellezza intesa in senso canonico: la seduzione parla all'essenza e non implica alcuna perfezione fisica. È un'attitudine, un'arte che forse imparano crescendo. O qualcosa di profondamente connaturato.