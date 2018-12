É forse il colore che assume il maggior numero di significati, rispetto a tutti gli altri. Il più stimolante, il più coinvolgente. Il rosso simboleggia tradizionalmente il fuoco e il calore. È da sempre associato anche all’amore: è rosso il cuore di San Valentino, rossa anche la passione. In questo periodo, è anche il colore per antonomasia del Natale , oltre che della regalità. Molto amato anche dagli stilisti, lo si è visto sfilare, protagonista incontrastato, anche in passerella…

Un abito rosso: le proposte degli stilisti accendono il Natale Valentino Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 19 Valentino Showbit-Mondadori Portfolio 2 di 19 Valentino Showbit-Mondadori Portfolio 3 di 19 Valentino Showbit-Mondadori Portfolio 4 di 19 Valentino Showbit-Mondadori Portfolio 5 di 19 Valentino Showbit-Mondadori Portfolio 6 di 19 Valentino Showbit-Mondadori Portfolio 7 di 19 Christian Dior Showbit-Mondadori Portfolio 8 di 19 Alexander McQueen Showbit-Mondadori Portfolio 9 di 19 Alexander McQueen Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 19 Alexander McQueen Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 19 Oscar de la Renta Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 19 Oscar de la Renta Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 19 Oscar de la Renta Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 19 Oscar de la Renta Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 19 Oscar de la Renta Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 19 Schiaparelli Showbit-Mondadori Portfolio 17 di 19 Schiaparelli Showbit-Mondadori Portfolio 18 di 19 Max Mara Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 19 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

SI FA PRESTO A DIRE ‘ROSSO’ - Carminio, porpora, granata, rubino, scarlatto, cardinale, pompeiano: le gradazioni di rosso sono numerose. Audace ma elegante, va indossato con disinvoltura e consapevolezza: è un colore che non passa inosservato, di grande personalità, dona fascino e sensualità. Viene perciò scelto, in genere, da chi non ha paura di esprimere la propria femminilità e di lasciare il segno. Il consiglio è di abbinarlo, per la sera, a scarpe e accessori neri, oro, argento. Oppure di accostarlo a colori neutri, come l’avorio, il panna, il beige e il nude.