Scarpe, modelli da sogno per una serata indimenticabile

Se è vero che sono i diamanti ad essere i migliori amici delle donne, le scarpe ci vanno vicinissimo. Con il Natale quasi alle porte e l’ultimo dell’anno in avvicinamento, il dress code delle Feste brilla di luce propria anche grazie a loro, che hanno un ruolo da star. Questo grazie ai tessuti preziosi, cangianti e luminosi , come il raso e il velluto, e all’impiego di strass, paillettes, applicazioni gioiello e dorate, veri elementi caratterizzanti. Se la regola di base è quella di brillare, ecco allora i modelli su cui puntare e da cui lasciarsi ispirare per rendere l’atmosfera ancora più magica …

GIOCHI DI LUCE E APPLICAZIONI GIOIELLO – Si comincia dai sandali, perfetti anche in inverno. Da indossare da soli o con la calza, in questo caso preferibilmente nera e coprente. Dalle stinghe sottili, sono impreziositi da applicazioni gioiello e piume, uno dei trend di stagione. I tacchi sono, in linea di massima, alti e sottili oppure sinuosi e dalle linee geometriche definite.



GRANDI CLASSICI IN CHIAVE CHIC – C’è spazio anche per soluzioni più comode e portabili, come gli stivali, i tronchetti e i modelli dal tacco quadrato, le punte arrotondate e di media altezza, pur restando nei confini del garbo e dell’eleganza. Tra le tendenze di maggior successo, si conferma il tipo cuissard, quello sopra il ginocchio, proposto per le occasioni più formali con il tacco a stiletto. La scarpa elegante per antonomasia, infine, resta la décolleté a punta: un pezzo fondamentale, un classico insostituibile da oltre mezzo secolo. Essenziale e chic.