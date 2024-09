Moda, torna il tubino nero: come indossare il little black dress

Rassicurante, sempre adatto. Il little black dress è protagonista anche dei look presentati in passerella per l'autunno 2024. Gli stilisti delle maison più importanti lo propongono rivisitato, corto al ginocchio, ridotto all'essenziale. Per renderlo ancora più glamour, è possibile puntare sugli accessori: via libera a mini bag preziose, a scarpe decolleté chiuse o alle Mary Jane con il cinturino, ai gioielli. Le amanti dello stile classico potrebbero optare anche per le perle. Si sposa bene anche con i collant, neri anche loro e velati. L'importante è non esagerare e mantenere un senso di equilibrio generale.



I tubini neri più famosi - Tra i modelli di little black dress entrati nell'immaginario collettivo non si può non fare riferimento a Audrey Hepburn in "Colazione da Tiffany" (1961), ai look di Jackie Kennedy o all'abito indossato da Lady Diana nel 1994 per la sua prima apparizione pubblica dopo la rottura con l'allora principe Carlo: un mini abito nero, audace e sexy accompagnato da un collier di perle e tacchi a spillo. I tabloid inglesi lo battezzarono "The revenge dress", perché poche ore prima l'ex coniuge ammise pubblicamente durante un'intervista in tv il tradimento consumato con Camilla Parker Bowles.