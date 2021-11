Trend, gioielli: tornano i lucchetti e hanno un messaggio speciale

UN PICCOLO GESTO PER DIRE "PER SEMPRE" - Dalla tradizionale forma di cuore o quadrata, di ispirazione vintage o arricchito da un pavé di diamanti, ogni lucchetto è dedicato a persone e momenti unici, con simboli e messaggi significativi ed è personalizzabile, anche tramite incisioni. A differenza di altri modelli piuttosto popolari in passato, quelli di una collezione speciale, appena lanciata sul mercato, una volta chiusi non possono essere più aperti. Come fossero dei piccoli scrigni, dal significato speciale. Per ricordare che un'emozione dura un istante ma resta per tutta la vita.