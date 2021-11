Black Friday e regali di Natale: le occasioni da cogliere al volo

VANNO FORTE MODA E BEAUTY - Decine di migliaia di offerte su moltissimi prodotti, incluse le idee regalo, tra cui i "must have" fashion della stagione e le ultime proposte beauty, per risparmiare fino al 50% anche sui prodotti di bellezza, per il make up e la cura dei capelli. È la proposta di Amazon per tutta la settimana del Black Friday e fino alle 23:59 del 29 novembre prossimo (il lunedì in cui cade il cosiddetto Cyber Monday, rivolto prettamente alle offerte che riguardano il mondo hi-tech, dalle tv agli smartphone, dai tablet ai pc). È questo, infatti, anche il momento ideale per portarsi avanti con i regali di Natale.



Natale 2021, il calendario dell'Avvento per la beauty routine perfetta Il calendario dell'Avvento 2021 di Amazon Beauty | Ventiquattro prodotti dei migliori brand cosmetici per prendersi cura del proprio benessere o per sorprendere una persona speciale Ufficio stampa 1 di 3 Il calendario dell'Avvento 2021 di Amazon Beauty | In formato standard o deluxe, per una beauty routine completa che spazia dal trucco alla cura della pelle, delle mani, dei capelli Ufficio stampa 2 di 3 Il calendario dell'Avvento 2021 di Amazon Beauty | Ogni giorno la sorpresa di un prodotto esclusivo, tante idee regalo da mettere sotto l'albero. Disponibile su www.amazon.it/dp/B09CGQ24PP Ufficio stampa 3 di 3 leggi dopo slideshow ingrandisci

UN EVENTO SPECIALE "LIVE" - Oltre a dare ispirazione con tante idee regalo per il Natale, Amazon organizza a Roma un evento speciale in presenza per promuovere le storie di 15 piccole e medie imprese italiane, aperto anche alle aziende: l'Amazon Made in Italy Rooftop, in programma mercoledì 24 novembre. Un modo per celebrare le eccellenze del nostro Paese e raccontare il supporto alle piccole e medie imprese italiane che sono riuscite, proprio tramite Amazon, a far conoscere i propri prodotti in tutto il mondo.