Trend 2020, ‘genderless’: maschile-femminile e uomini in gonnella Afp 1 di 13 Afp 13 di 13 Afp 13 di 13 Afp 13 di 13 Afp 13 di 13 Afp 13 di 13 Afp 13 di 13 Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 13 Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 13 Ansa 10 di 13 Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 13 Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 13 Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Non pensate si tratti semplicemente di estrosità, bizzarria o voglia di esibizionismo. Lo stile ‘genderless’ è, a tutti gli effetti, un vero e proprio trend, partito da lontano. Si propone di andare oltre la rigida separazione dei generi e promuovere una moda più aperta, inclusiva e in grado di riflettere appieno la personalità di chi la indossa. Ultimo esempio balzato agli onori delle cronache, in termini di tempo, è la scelta dell’attore Billy Porter (non nuovo a mise sorprendenti e teatrali) che, per l’ultima cerimonia di consegna dei Golden Globe 2020, ha scelto un abito arricchito da uno strascico di piume di struzzo…