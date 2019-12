Moda, Capodanno 2020: gli abiti e i look che hanno segnato il 2019 Ansa 1 di 21 Ansa 2 di 21 Afp 21 di 21 Afp 21 di 21 Ansa 21 di 21 Ansa 21 di 21 Ansa 21 di 21 Afp 21 di 21 Afp 21 di 21 Afp 10 di 21 Afp 11 di 21 Afp 12 di 21 Afp 13 di 21 Afp 14 di 21 Afp 15 di 21 Afp 16 di 21 Afp 17 di 21 Afp 18 di 21 Afp 19 di 21 Afp 20 di 21 Ansa 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ripercorrendo il 2019, non può non venire in mente lui, l'abito che continua a fare la storia (e a far sognare). Quel 'Jungle dress' che Jennifer Lopez è tornata orgogliosamente a indossare dopo quasi vent'anni, durante la presentazione della collezione primavera-estate 2020 di Versace. Ma non solo: da Lady Gaga agli Oscar a Kate Middleton in Pakistan, ecco alcuni degli outfit più ammirati nell'ultimo anno (o che non sono passati inosservati)...