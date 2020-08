‘Travelight’ mania: viaggiare leggere senza rinunciare agli abiti preferiti

Tanti abiti da portare in vacanza spostandosi senza lo stress e il peso dei bagagli . Si chiama ‘Travelight’, la tendenza nata negli Usa che permette di viaggiare il più leggeri possibile . Un trend che ha subito conquistato anche celebs come l’attrice Jessica Biel, che consiglia di scegliere pochi vestiti ma con colori concordanti, e la top model Gigi Hadid, abituata a volare con un comodo trolley. Ma come riuscire ad avere bagagli leggeri senza rinunciare ai propri abiti preferiti?

La super top Gigi Hadid



DIRETTAMENTE A DESTINAZIONE - Lo strumento principe dei ‘viaggiatori light’ è il noleggio di vestiti e accessori, il ‘fashion renting’. Trend molto popolare negli Stati Uniti, è amato soprattutto dai giovani e attesta anche la crescente attenzione verso una moda più sostenibile. A fare da capofila a questa tendenza in Italia c’è DressYouCan, realtà milanese che riserva un servizio di noleggio di abiti dedicato ai viaggi e alle vacanze, oltre che per occasioni speciali come eventi e cerimonie. “Le nostre clienti possono scegliere abiti, scarpe e accessori dal catalogo online, selezionando taglia e data di partenza”, ha spiegato la fondatrice Caterina Maestro. Non solo in alloggio o in hotel, il servizio è garantito anche per chi sceglie vacanze in montagna e in barca, con consegne direttamente sul molo.