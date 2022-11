Riecco il Tamagotchi: una collezione moda speciale per celebrarlo

Il Tamagotchi, popolarissimo piccolo gioco elettronico giapponese a forma di uovo, consistente in un simulatore di vita di un animaletto da accudire , è rimasto nel cuore e nell’immaginario collettivo di bambini e ragazzi degli anni Novanta. Vero e proprio fenomeno globale, ritorna come insospettata star della moda grazie a una collezione speciale per la prossima primavera estate.

Da Max&Co. e Bandai Namco Europe S.A.S. un nuovo capitolo della serie &Co.LLABORATION per la primavera estate 2023: Tamagotchi in Paris

La capsule “Tamagotchi in Paris”, nata dalla collaborazione tra Max&Co. e Bandai Namco Europe S.A.S., unisce la nostalgia degli anni Novanta al tipico stile francese. Figure giocose e grafiche pixelate si ritrovano, così, sui “must have” del guardaroba parigino, come la maglia Breton e il basco. Ad animare l’intera collezione, anche motivi ed elementi ricamati e impreziositi da perline, tra cui cuoricini e lo stesso Tamagotchi. Tema ricorrente sono le righe: in bianco e nero o in rosa papavero e rosso, sono su t-shirt e felpe con cappuccio. Le semplici istruzioni per prendersi cura di un Tamagotchi, "Eat sleep repeat", sono stampate sul retro delle magliette, sul davanti di morbidi maglioni o sui colletti jacquard.