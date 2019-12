Stivali di gomma Wellington: perché Google li celebra con un Doodle

PERFETTI PER LA PIOGGIA - La data non è scelta a caso, dal popolare motore di ricerca, perché si tratta dell’anniversario del giorno più piovoso mai registrato nel Regno Unito (il 5 Dicembre 2015 sono caduti 34 cm di pioggia in 24 ore in Cumbria). Ma cosa sappiamo in più di questo particolare tipo di calzatura? Nati da un’idea di Arthur Wellesley, Primo Duca di Wellington, c’è stato un tempo in cui gli stivali di gomma militari erano considerati un’emblema di potere. Alti fino al ginocchio, intorno alla metà dell’Ottocento erano infatti indossati dagli ufficiali dell’esercito ed erano fatti su misura. È stato poi con l’avvento dell’era industriale, quando hanno iniziato a fabbricarli in gomma, materiale che li ha resi perfetti per la pioggia, che è arrivato il vero e proprio boom.