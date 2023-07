Sport, giacche a vento uomo e donna: la preferita dai runner

L'ultima novità in fatto di giacche a vento per i runner vede l'impiego di una tecnologia speciale . Si tratta di un vero e proprio sistema di ventilazione progettato per interagire con il corpo di chi fa attività fisica, in tempo reale e "su richiesta". Vediamo come funziona.



Gli amanti dello sport, e in particolare della corsa, apprezzeranno Aerogami, la nuova tecnologia per l'abbigliamento ad alte prestazioni che aumenta la traspirabilità quando gli atleti ne hanno più bisogno. In materiale innovativo, utilizza prese d'aria che si aprono e si chiudono al rilevamento del sudore del corpo. Questa capacità deriva da una pellicola reattiva all'umidità applicata alle stesse prese d'aria, che si contrae e si espande autonomamente, quando effettivamente serve.



Presentata per la prima volta nella giacca Nike Run Division Aerogami, questa tecnologia è progettata per risolvere il problema classico dei runner di regolare la temperatura corporea e la ventilazione mentre ci si riscalda, si suda, si fa defaticamento. Le prese d'aria sono posizionate sul davanti e sul retro dell'indumento, consentendo al flusso d'aria di circolare durante il movimento. Lo stesso capo è, inoltre, dotato di Storm-FIT ADV, il materiale premium per l'abbigliamento tecnico del brand, per aiutare a proteggere dal vento e dalla pioggia. La versione da donna è già disponibile online, sul sito ufficiale del marchio. Quella da uomo arriverà, invece, entro la fine del prossimo autunno.