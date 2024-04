Sneakers primavera estate: i modelli ispirati al basket anni '80

Giacche biodegradabili e no stiro: Tombolini "Impact Zero"



Un'eccellenza "made in Italy" È anche un tributo alla qualità artigianale made in Italy "Hype", la nuova capsule di Valsport. II brand di calzature sportive "fatte a mano come una volta", nato a Padova nel 1920 e da sempre apprezzato per la sua alta qualità, ha fatto della ricerca e sperimentazione di materiali, innovazione e cura del design il suo fiore all'occhiello.



Sneakers 2024: bianche e colorate, le novità A contraddistinguere queste nuove sneakers è il design audace e moderno, con un nuovo volume XL della tomaia. Anche la suola custom, disegnata in esclusiva per il marchio veneto, è un elemento distintivo di "Hype", con volumi più importanti rispetto alle classiche heritage degli anni '60 e '70. È realizzata in versione bicolore e cucita, aggiungendo un tocco di originalità, lusso e stile.