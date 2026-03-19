NOVITÀ E MODELLI "CULT"

Le sneakers leggerissime che conquisteranno la primavera

Dal lifestyle urbano al mondo dello sport, la collezione all'insegna del colore e del comfort di un brand sinonimo di stile, performance e innovazione 

19 Mar 2026 - 17:52
Un modello dalla collezione Skechers 2026 della linea Lifestyle © Ufficio stampa

Un modello dalla collezione Skechers 2026 della linea Lifestyle © Ufficio stampa

Cosa rende le sneakers tanto amate? Il connubio perfetto tra stile, performance e innovazione. Spaziano dal lifestyle urbano alle discipline sportive più tecniche - dal running al calcio, dal basket al padel, includendo anche il golf - quelle di una collezione che per la primavera 2026 si veste anche di tanto colore.  

Sneakers primavera 2026, i modelli per ogni esigenza

 Comfort avanzato, innovazione tecnologica e design contemporaneo. I valori chiave di Skechers, The Comfort Technology Company, si ritrovano nella nuova collezione di calzature che racconta le diverse anime del brand californiano tra stile, performance e innovazione. Modelli accomunati da un unico obiettivo: accompagnare ogni momento della giornata e ogni livello di performance garantendo il massimo comfort e sostegno, dal tempo libero allo sport professionale, dal campo alla città.  

Sneakers, i modelli più belli della collezione Skechers 2026

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© Ufficio stampa | Una selezione di modelli dalla collezione Skechers 2026 della linea Lifestyle
© Ufficio stampa | Una selezione di modelli dalla collezione Skechers 2026 della linea Lifestyle
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© Ufficio stampa | Una selezione di modelli dalla collezione Skechers 2026 della linea Lifestyle

© Ufficio stampa | Una selezione di modelli dalla collezione Skechers 2026 della linea Lifestyle

Le caratteristiche che rendono le sneakers le scarpe più amate

 Una selezione all'insegna del colore, che introduce nuove proposte e riedizioni di alcune delle silhouette più amate del brand, che continuano a evolversi al passo con le tendenze. Ognuno di questi mondi di Skechers presenta silhouette versatili e all'insegna dello stile contemporaneo, abbinate a tecnologie innovative e brevettate. Estetica, funzionalità e massimo comfort. Leggere e performanti, assicurano stabilità e offrono una calzata avvolgente. Suole e intersuole ammortizzate e in gomma antiscivolo sono progettate per un atterraggio morbido e per conferire una spinta naturale a ogni passo, garantendo una camminata fluida e leggera. I modelli sportivi assicurano anche alte prestazioni, velocità e controllo a tutti i livelli, grazie al design dinamico e avanzato e all'impiego di materiali tecnici e innovativi.

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