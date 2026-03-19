Le sneakers leggerissime che conquisteranno la primavera

Una selezione all'insegna del colore, che introduce nuove proposte e riedizioni di alcune delle silhouette più amate del brand, che continuano a evolversi al passo con le tendenze. Ognuno di questi mondi di Skechers presenta silhouette versatili e all'insegna dello stile contemporaneo, abbinate a tecnologie innovative e brevettate. Estetica, funzionalità e massimo comfort. Leggere e performanti, assicurano stabilità e offrono una calzata avvolgente. Suole e intersuole ammortizzate e in gomma antiscivolo sono progettate per un atterraggio morbido e per conferire una spinta naturale a ogni passo, garantendo una camminata fluida e leggera. I modelli sportivi assicurano anche alte prestazioni, velocità e controllo a tutti i livelli, grazie al design dinamico e avanzato e all'impiego di materiali tecnici e innovativi.