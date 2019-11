Sexy, seducente e rosso: l’intimo donna adesso lo consegnano a casa

Moda donna, la collezione dedicata al Natale di Intimissimi Ufficio stampa 1 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Rosso, rosso, rosso. È la parola d’ordine in vista dell’arrivo del Natale. L’intimo donna si colora della nuance della passione e della regalità: sexy e seducente, gioca con le trasparenze, per un effetto sorpresa provocante ma anche giocoso e all’insegna della leggerezza. Il pizzo è protagonista indiscusso, assieme ai trend del momento, come i pois e le fantasie check, a grandi quadri. Via libera anche a glitter e strass, per un effetto scintillante. La novità in più, in vista delle Feste? Il servizio a domicilio, carta vincente per la consegna dei regali di Natale o per farsi recapitare direttamente a casa la lingerie più audace e stuzzicante…