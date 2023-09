Scarpe, tacchi e piume: le più "cool" ispirate alle feste anni '20

È stata una frase a ispirare una capsule collection speciale di un brand di calzature e borse made in Italy, realizzata con il supporto di un artista e scrittore e che viene presentata a Milano in questo lunedì 25 settembre. "I have a crush on you", ovvero: ho una cotta per te .



Due modelli di scarpe iconici vengono così rivisitati e proposti in altrettante varianti arricchite delle piume, rimando agli anni Venti, che conferiscono movimento e sensualità. Alessandra Colombo, fondatrice e designer del brand Alessandra Milano, si è lasciata così ispirare dalla frase dell'artista e scrittore Pietro Terzini, "I have a crush on you". In queste parole, legge gli anni del proibizionismo, del charleston, delle feste sfarzose e nascoste, all'insegna della passione e dell'eleganza: "Ho sempre sognato di vivere quegli anni i e quelle feste, ricche di sfarzo, luci e piume - ha raccontato la stilista -. Le scarpe sono sempre state il mio amore più grande e, quando lessi per la prima volta la frase di Pietro, la mia mente ha viaggiato nel tempo, portandomi proprio a quelle feste nascoste, con indosso un paio di tacchi. "I have a crush on you" per me rappresenta il modo più dolce, romantico e segreto per dichiarare un amore ed io non riesco ad immaginare niente di più romantico di ballare un charleston con indosso un paio delle mie amate scarpe".



La designer ha rivisto, perciò, i canoni di due modelli iconici del suo brand, il Bellini e il Gin Tonic, proponendoli entrambi nelle varianti di colore bianco e nero, arricchendoli delle piume e custodendoli in iconiche cappelliere color azzurro pastello personalizzate da Pietro Terzini, che possono fungere perciò anche da pezzo da arredo e da collezione. La prima calzatura è un sandalo realizzato in ecopelle, dalla silhouette lineare ed essenziale e decorato da cinturini che avvolgono il piede, caratterizzato dal tacco 75 mm e dal memory foam da 6 mm. Il secondo è un décolleté asimmetrico, realizzato in morbida pelle e pvc, tacco 95 e dotato di uno strato in più di memory foam a garantire il comfort.