Sanremo 2021, Negramaro: dietro al loro look un messaggio importante

I Negramaro. La selezione dei look nata dalla collaborazione è su Zalando.it



PER UN CAMBIAMENTO POSITIVO - La piattaforma europea online leader per il fashion e il lifestyle continua a investire, infatti, nella sostenibilità e ha lanciato una collaborazione con i Negramaro anche a tal proposito. L’azienda contribuisce a favorire un cambiamento positivo nel settore della moda, come il gruppo musicale fa con la musica, e con una particolare attenzione alla GenZ, ovvero la generazione dei più giovani, sempre più sensibile al tema della salvaguardia del Pianeta. “Per noi la sostenibilità è più importante che mai. Un valore che viene confermato anche dall’aumento del numero di clienti che acquistano moda più sostenibile su Zalando, ad oggi più del 40% – ha spiegato Riccardo Vola, Direttore Southern Europe & Gift Cards per l’azienda –. Stiamo accelerando i nostri progressi sulle iniziative di sostenibilità al fine di favorire un futuro migliore. Abbiamo perciò voluto promuovere una sinergia tutta italiana portando ancora più attenzione sulla tematica attraverso la collaborazione con i Negramaro e il loro impegno per creare consapevolezza sull’impatto che i piccoli gesti possono avere”.



UNA MODA PIÙ ATTENTA E “GREEN” - In base a un sondaggio interno di Zalando, condotto durante questo periodo di pandemia, il 34% dei clienti ha dichiarato che la sostenibilità è diventata un aspetto più importante. Si sta perciò assistendo – sottolinea sempre l’azienda – a uno slancio e a una domanda di cambiamento senza precedenti e che rende necessaria la trasformazione dell'intero settore della moda. Una direzione che è già stata intrapresa da Zalando con la strategia sulla sostenibilità “do.MORE”, che opera in modo neutro dal punto di vista delle emissioni di carbonio già dall’ottobre 2019.