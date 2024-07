Saldi estivi 2024, cosa comprare: 5 pezzi da non farsi scappare

Primo consiglio è quello di concentrarsi su esigenze e bisogni reali e di fare acquisti con consapevolezza e intelligenza. Altra mossa per non correre rischi, e per non cedere all'impulsività, è quella di chiedere informazioni in merito alle politiche di cambi e resi prima di mettere mano al portafogli. E di procedere solo dopo aver effettivamente provato capi e calzature. Anche portali e siti di e-commerce permettono di fare buoni affari: in questo caso è bene affidarsi a quelli ufficiali dei brand o prediligere piattaforme di comprovata affidabilità.



Cosa comprare con i saldi estivi 2024? Secondo le previsioni di Confcommercio, i saldi estivi genereranno un giro d’affari complessivo di 3,2 miliardi di euro, con il 70% dei consumatori italiani che approfitterà dei prezzi ribassati per acquistare capi di abbigliamento, calzature e accessori. Ecco, allora, cinque capi furbi e facili tra i "cult" intramontabili.



1. IL TRENCH - Cintura ai fianchi, allacciatura a doppiopetto, tasche laterali, eventuale mantella corta sulle spalle. Forse non tutti sanno che il trench è stato concepito nell'Ottocento ed era riservato ai soldati in guerra. "Must have" irrinunciabile del guardaroba, è proposto nella versione e nei colori classici come il beige e il sabbia ma anche rivisitato e attualizzato.



2. LA T-SHIRT BIANCA - Altro capo immancabile di ogni guardaroba, si presta a ogni esigenza grazie alle diverse vestibilità, dalle più aderenti a quelle ampie e comode. La t-shirt si adatta a ogni stile, dal casual allo sportivo, fino ai look più eleganti, in cui arriva a sostituire la camicia.



3. UNA BORSA - I saldi costituiscono anche il momento ottimale per investire su una "it bag". Si può puntare sulle tote, capienti e comode da portare anche al lavoro, o su quelle piccole e preziose, da riservare alle grandi occasioni e alle serate speciali. Sempre sulla cresta dell'onda, le borse di paglia, "evergreen" di ogni estate.



4. UNA CAMICIA - Cosa c'è di più classico di una camicia? Quello dei saldi potrebbe essere il momento perfetto per sceglierne una sartoriale, magari bianca, azzurra o a righe. Dalla vestibilità regular, slim fit o tailored fit (una via di mezzo tra le prime due), a manica lunga, è uno dei capi jolly del guardaroba, perfetta da indossare con i tailleur, i completi, i jeans, le gonne midi e lunghe, gli shorts.



5. UN (BEL) PAIO DI SCARPE - Infine, last but not least, si potrebbe approfittare del periodo dei ribassi per investire su un paio di sneakers all'ultimo grido, comode e mai troppe, perfette da indossare anche in autunno. Oppure su un paio di sandali gioiello, per dare un tocco glamour ai look da sera e da cerimonia.



Nella foto, Meryl Streep nei panni di Miranda Priestly nel film "Il diavolo veste Prada" - 2006, Twentieth Century Fox. Photo credit: Barry Wetcher