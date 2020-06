Borse donna estate 2020: perché quelle in paglia sono sempre il top

Borse donna estate 2020: paglia, rafia, vimini e midollino Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 17 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 18 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Rimanda all’estate, alle giornate assolate, all’outfit perfetto per un picnic, una vacanza o una gita fuoriporta. La borsa in paglia è uno dei trend più forti di questa estate 2020. Assieme ad altri materiali ‘poveri’ come corda, rafia, vimini e midollino, rappresenta anche una scelta etica ed eco-sostenibile. Color del grano, la trama evoca quella dei cestini intrecciati a mano dagli artigiani, un’arte antichissima e diffusa anche in varie regioni d’Italia. Pratica e leggera, di gusto vagamente esotico, è adatta a ogni momento della giornata e facile da abbinare. ‘Must have’ intramontabile, le passerelle l’hanno proposta un po’ di tutte le dimensioni…