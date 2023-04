Moda, la t-shirt: come indossarla in base alle diverse occasioni

Dalle fibre alla vestibilità. Piccola guida per scegliere quella perfetta a seconda del look e delle esigenze

Beauty: "must have" e novità per Pasqua e Pasquetta

Intimissimi Uomo, "T-shirt Collection": un omaggio al capo evergreen per eccellenza, declinato in diverse versioni per accompagnare ogni uomo nella sua quotidianità

Intimissimi Uomo, "T-shirt Collection": capi che diventano anche parti integranti di look esternabili, come il modello in Jersey di Cotone o in Seta e Modal

Intimissimi Uomo, "T-shirt Collection": i modelli elasticizzati in Microfibra conferiscono massimo comfort nel movimento e sono perfetti per l’allenamento e lo sport

Intimissimi Uomo, "T-shirt Collection": il modello in Microrete, con scollo a V, maniche senza cuciture e tessuto super traspirante per essere indossato sotto la camicia

Intimissimi Uomo, "T-shirt Collection": quelle in Cotone Supima® sono realizzate nei fit regular o elasticizzato e nella variante Extrafine, per una sensazione di freschezza e leggerezza unica

Intimissimi Uomo, "T-shirt Collection": una proposta di capi pensati per le diverse esigenze e occasioni d'uso per questo "cult" del guardaroba

Intimissimi Uomo, "T-shirt Collection": un omaggio al capo evergreen per eccellenza, declinato in diverse versioni per accompagnare ogni uomo nella sua quotidianità

Intimissimi Uomo, "T-shirt Collection": capi che diventano anche parti integranti di look esternabili, come il modello in Jersey di Cotone o in Seta e Modal

Intimissimi Uomo, "T-shirt Collection": i modelli elasticizzati in Microfibra conferiscono massimo comfort nel movimento e sono perfetti per l’allenamento e lo sport

Intimissimi Uomo, "T-shirt Collection": il modello in Microrete, con scollo a V, maniche senza cuciture e tessuto super traspirante per essere indossato sotto la camicia

Intimissimi Uomo, "T-shirt Collection": quelle in Cotone Supima® sono realizzate nei fit regular o elasticizzato e nella variante Extrafine, per una sensazione di freschezza e leggerezza unica

Intimissimi Uomo, "T-shirt Collection": una proposta di capi pensati per le diverse esigenze e occasioni d'uso per questo "cult" del guardaroba



La t-shirt si adatta a ogni stile, dal casual allo sportivo, fino ai look più eleganti, in cui arriva a sostituire la camicia. La differenza, oltre ai vari fit, la fanno le fibre, che rispondono alle diverse esigenze. Per il massimo del comfort e della qualità, si parte dal cotone Supima, certificato e coltivato in America con i più alti standard, soffice, resistente e traspirante. Extrafine, assicura una sensazione di freschezza, elasticizzato avvolge il corpo come una seconda pelle. Ci sono poi le varianti in cotone 100%, ideali da indossare con un paio di jeans o pantaloni chinos, oppure seta e modal, per unire comfort ed eleganza. Trovano spazio anche la microrete, invisibile e traspirante, dal profondo scollo a V, per essere indossata sotto la camicia, e la microfibra, perfetta per l'allenamento e lo sport (e che esalta il fisico).



Vera e propria icona senza tempo, la t-shirt classica ha vestibilità regular. Il fit slim, aderente, è invece ideale come capo intimo. La variante oversize, ampia e comoda, è perfetta per i look casual.