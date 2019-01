Rosanna Schiaffino: gli ‘Abiti da star’ di una signora del cinema Ufficio stampa 1 di 12 Valentino, primi anni '70 Ufficio stampa 2 di 12 Federico Forquet, 1963 Ufficio stampa 3 di 12 Valentino, 1986-87 Ufficio stampa 4 di 12 Pietro Pascuttini, Ritratto di Rosanna Schiaffino, 1963 ca. (© Photo Pietro Pascuttini) Ufficio stampa 5 di 12 Germana Marucelli, 1967-68 Ufficio stampa 6 di 12 Saint Laurent, 'Rive Gauche', metà anni '70 Ufficio stampa 7 di 12 Federico Forquet, 1963 Ufficio stampa 8 di 12 Saint Laurent, 'Rive Gauche', 1973 Ufficio stampa 9 di 12 Fabrizio Ferri, Ritratto di Rosanna Schiaffino, 1985 (© Photograph by Fabrizio Ferri) Ufficio stampa 10 di 12 Gianfranco Ferré, 1988-89 Ufficio stampa 11 di 12 Gianfranco Ferré, 1993 Ufficio stampa 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

GLI ABITI IN MOSTRA - Curata da Enrica Morini e Ilaria De Palma, l’esposizione è ospitata a Palazzo Morando, che lo scorso anno ha arricchito la sua collezione di abiti proprio grazie all’acquisto del guardaroba di Rosanna Schiaffino. Dai vestiti che mettevano in risalto la sua figura di “maggiorata”, alla scelta dello stilista Federico Forquet, allievo di Balenciaga, che realizzò anche l’abito delle sue prime nozze. I suoi capi haute couture, insieme a quelli di Germana Marucelli, alla quale l’attrice era legata da un rapporto di amicizia, di Battilocchi e Carosa, rappresentano un periodo di sperimentazione degli stilisti e sarti più in voga per l’epoca. Nel corso del tempo, al guardaroba della Schiaffino si sono aggiunti nomi del calibro di Yves Saint Laurent con la sua linea “Rive Gauche” e di protagonisti del made in Italy quali Valentino e Gianfranco Ferré, nelle declinazioni di Alta moda e prêt-à-porter, scelti dall’attrice per il suo ruolo di affascinante signora borghese.



La mostra – a ingresso gratuito – è, dunque, anche l’occasione per presentare al pubblico questa importante operazione. Gli abiti dell’attrice, proposti nelle sale dedicate all’esposizione della collezione tessile, testimoniano i suoi cambiamenti di stile dettati non solo dall’epoca, ma anche dalla carriera e dalla vita privata.