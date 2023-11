I reggiseni a sostegno della lotta contro il tumore al seno

Per ognuno dei reggiseni Victoria’s Secret acquistati nella boutique milanese di corso Vittorio Emanuele II, alle spalle del Duomo, parte del ricavato della vendita viene devoluto alla Fondazione IEO-Monzino, per sostenere la ricerca sul tumore al seno dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Inoltre, sempre fino a domenica 3 dicembre, una senologa dello stesso IEO è a disposizione delle clienti per rispondere a tutte le domande in tema di prevenzione.



Per far conoscere l’iniziativa, il brand di lingerie per antonomasia ha ospitato nello stesso store un evento dedicato a ricerca e prevenzione. É stata, infatti, anche l’occasione per celebrare la collaborazione con la Fondazione IEO-Monzino nel sostegno alla ricerca sul tumore al seno, per ribadire e sottolineare quanto sensibilizzazione, prevenzione e diagnosi precoce siano passi fondamentali nella gestione e nella cura di questa tipologia di cancro e quanto identificarlo precocemente porti a significativi miglioramenti nelle prospettive di guarigione. All’evento ha preso parte anche la dottoressa Viviana Galimberti, Direttore della Divisione di Senologia Chirurgica dell’Istituto Europeo di Oncologia e responsabile del Women’s Cancer Center, il centro multidisciplinare e multifunzionale a misura di donna dello IEO, dedicato alla salute femminile nel suo insieme. A introdurre la serata, il presidente Antonio Percassi e Matteo Morandi, amministratore delegato di Percassi Retail.





Leggi Anche Violenza sulle donne: gli anfibi più iconici sostengono una onlus