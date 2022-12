Regali di Natale: come renderli originali e fuori dagli schemi

Che si parta verso le destinazioni dei sogni oppure che si trascorrano i giorni di festa in casa, ognuno ha uno stile natalizio preferito. Ecco, allora, alcune ispirazioni e idee da copiare tra le proposte più desiderate del momento. Regali speciali per vivere le Feste in maniera unica, personale e sorprendente.

Natale 2022, "The Tree of Dreams": dove si trova l'albero dei sogni

Shake Your Xmas by Amazon - Natale Vintage: Jaxen, stivali Chelsea da uomo di Clarks

Shake Your Xmas by Amazon - Natale Vintage: calzino casual da donna di UGG Accessories

Shake Your Xmas by Amazon - Natale Vintage: kit vintage con crema prebarba, sapone da barba e crema liquida dopobarba di Proraso

Shake Your Xmas by Amazon - Natale Tropicale: set ghirlande e accessori floreali a tema tropicale di Aviski

Shake Your Xmas by Amazon - Natale Tropicale: infradito donna Sensation Crystal Rose modello slim di Havaianas

Shake Your Xmas by Amazon - Natale Tropicale: boxer uomo da mare con fenicotteri ad asciugatura rapida di Amazon Essentials

Shake Your Xmas by Amazon - Natale Natural: grande candela profumata in soia naturale Green & Musky di Yinuo Light

Shake Your Xmas by Amazon - Natale Natural: camicia da donna scozzese in flanella di Amazon Essential

Shake Your Xmas by Amazon - Natale Natural: giacca sherpa da uomo di Amazon Essential

Shake Your Xmas by Amazon - Natale Green: bicchieri alti in vetro riciclato di IWAS

Shake Your Xmas by Amazon - Natale Green: giacca sherpa in poliestere riciclato di Amazon Aware

Shake Your Xmas by Amazon - Natale Green: Kindle Scribe

Shake Your Xmas by Amazon - Natale Gourmet: set di distillati analcolici Dry London Spirit - Italian Spritz - Apéritif Rosso di Lyre’s

Shake Your Xmas by Amazon - Natale Gourmet: berretto regolabile con stampa Noodles di New Era

Shake Your Xmas by Amazon - Natale Gourmet: box regalo di calzini unisex con stampe a tema food di Happy Socks

Shake Your Xmas by Amazon - Natale GenZ: smartwatch per bambini Xplora Go 2

Shake Your Xmas by Amazon - Natale GenZ: Polaroid Snap Touch, fotocamera digitale a stampa istantanea Zink Zero di Polaroid

Shake Your Xmas by Amazon - Natale GenZ: cappello Bluetooth di Cotop

Shake Your Xmas by Amazon - Natale Futuristico: orologio donna con cinturino in PVC di Michael Kors

Shake Your Xmas by Amazon - Natale Futuristico: sandalo donna con tacco Rebecca Strappy di The Drop

Shake Your Xmas by Amazon - Natale Futuristico: occhiali da sole a specchio creativi e futuristici di Bag-Best

Shake Your Xmas by Amazon - Natale Artico: nuovo Echo Dot e Echo Dot con orologio

Shake Your Xmas by Amazon - Natale Artico: set regalo da 4 calzini per uomo Gingerbread Cookies di Happy Socks

Shake Your Xmas by Amazon - Natale Artico: giacca in sherpa da donna di Amazon Aware

Shake Your Xmas by Amazon - Natale Fantasy: set da 16 pennelli make-up di Eono

Shake Your Xmas by Amazon - Natale Fantasy: occhiali da sole da uomo Straightlink di Oakley

Shake Your Xmas by Amazon - Natale Fantasy: felpa da uomo Star Wars di Amazon Essential

Shake Your Xmas by Amazon - Natale Glam: top con paillettes di Pinko

Shake Your Xmas by Amazon - Natale Glam: orecchini a cerchio Constella Bianco, placcati oro rosa di Swarovski

Shake Your Xmas by Amazon - Natale Glam: auricolari wireless bluetooth W5s di Umi

Regali di Natale: le proposte e le idee “Shake Your Xmas by Amazon”

Chi l’ha detto che di Natale ce ne deve essere uno solo? C’è chi ama l’atmosfera del Polo Nord sognando il candore della neve e la brillantezza di ghiacci e cristalli oppure chi vorrebbe indossare una ghirlanda di fiori e trascorrere le feste al caldo con i piedi nella sabbia su una spiaggia tropicale. O ancora, chi desidera fare un tuffo nel passato e chi, invece, un vero e proprio salto nel futuro per sentirsi come in una città all’avanguardia o in una navicella spaziale. Amazon.it ha compilato una speciale “top ten” dedicata a diversi stili natalizi, che racchiudono a loro volta tante idee e ispirazioni, così da arrivare alla scelta del regalo perfetto. Si suddividono in: Natale Artico, Natale Tropicale, Natale Futuristico, Natale Vintage, Natale Glam, Natale Gourmet, Natale Natural, Natale GenZ, Natale Fantasy e Natale Green. Naturalmente, le proposte appartenenti alle varie suddivisioni possono essere anche mixate tra di loro, a seconda dei gusti e della personalità di chi si ama.



Anche per Natale, tutto è a portata di click: nella vetrina Made in Italy, inoltre, si trovano diversi prodotti rappresentativi realizzati in Italia, per sostenere e promuovere l’artigianalità e il territorio. Nella vetrina Amazon Launchpad è, invece, possibile cercare prodotti innovativi, anche realizzati da start up. Nella vetrina Climate Pledge Friendly, si trovano i prodotti più sostenibili che aiutano a preservare l’ambiente. Infine, con il servizio Amazon Prime sono garantite spedizioni illimitate in un giorno su due milioni di prodotti e in due-tre giorni su molti altri.