Natale 2022: i gioielli per le Feste diventano magici addobbi

Renne, topolini, casette pan di zenzero, cuori e i personaggi più amati delle Feste diventano veri e propri addobbi da indossare . I racconti delle fiabe si materializzano in una serie di ciondoli ricchi di dettagli curatissimi.

Pandora, collezione Natale 2022 | Charm pendente Schiaccianoci 2022: dettagli curatissimi, come micro-sfere, capelli intagliati e l'incisione "2022" sul retro della corona

Pandora, collezione Natale 2022 | Charm pendente Renna Naso Rosso vetro di Murano: sotto il taglio a forma di cuore, l'incisione "Let your light shine" (Lascia splendere la tua luce)

UN NATALE PREZIOSO - Simboli speciali, sono gioielli che raccontano l'attesa del periodo più magico dell'anno dando un tocco speciale e allegro al look. In argento, rifiniti a mano, sono decorati con pietre e smalti colorati, hanno particolari in vetro di Murano e presentano incisioni che li rendono pezzi da collezione e ricordi indelebili.