Pechino 2022: una collezione di orologi celebra i Giochi olimpici

Cresce l'attesa, scatta il conto alla rovescia. Prendono il via venerdì 4 febbraio i 24esimi Giochi olimpici invernali di Pechino 2022. A celebrare l'evento, anche una collezione speciale di orologi , coloratissimi e dal design dedicato.

Swatch, una collezione di orologi per i Giochi Olimpici di Pechino 2022

I motivi presenti sull'orologio Gent e sui due New Gent sono stati creati dall'artista Lin Cunzhen

Swatch collabora da oltre trent'anni con diversi talenti degli sport invernali e, in qualità di partner ufficiale, coglie l'occasione per mostrare la creatività, l'energia e il colore che lo caratterizzano

Swatch ha lanciato tre nuovi orologi e sette design digitali Swatch X You per i Giochi olimpici e paralimpici invernali di Pechino 2022

PER SPORTIVI E APPASSIONATI - Curato dall'artista Lin Cunzhen, il design della capsule di orologi Swatch per Pechino 2022 rende omaggio al panorama montano, a elementi tradizionali e moderni della cultura cinese, al taoismo e al mondo degli sport invernali. Bianco, rosso, giallo, varie tonalità di blu: i colori simboleggiano la passione, la vitalità, i sogni, il futuro e la purezza. Casse, vetri e fibbie sono realizzati in materiali di origine biologica.