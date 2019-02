Parigi, la Fashion Week è tutta nel segno di Karl Lagerfeld

Moto perpetuo. Proseguono le sfilate di presentazione delle collezioni donna per il prossimo autunno-inverno. Appena concluse quelle di Milano e, in precedenza, di New York e Londra, tocca ora a Parigi giocare il suo turno. La Fashion Week della Ville Lumière ha preso il via e proseguirà con il suo calendario ricco di nomi importanti, tanti emergenti e una miriade di eventi culturali collaterali, fino a martedì 5 marzo. Il tutto, all’insegna di una grande assenza: quella di Karl Lagerfeld .

LA SETTIMANA DI PARIGI - Occhi puntati sui grandi nomi (Christian Dior, Saint Laurent, Celine, Hermès, Rochas, Valentino, Giambattista Valli, solo per citarne alcuni) e sull’attesissima sfilata-evento di Chanel, che inaugurerà l’ultima giornata. Cosa succederà, senza Lagerfeld? Sotto la sua guida, si sono sempre svolte in location spettacolari, tra allestimenti favolosi: una spiaggia ricreata ad hoc all’interno del Grand Palais, un gigantesco iceberg, una villa con tanto di giardino all’italiana… C’è da scommettere che tutto, in questa edizione, parlerà del grande couturier. A partire da quanto si sta già vedendo nelle vetrine delle boutique: fiori, bigliettini e innumerevoli omaggi.



IL CALENDARIO DELLE SFILATE

Martedì 26 febbraio

10.30 – Marine Serre

11.30 – Afterhomework

12.30 – Marques’ Almeida

13.30 – Jour/ne

14.30 – Christian Dior

15.30 – Victoria/Tomas

16.30 – Anrealage

17.30 – Koche

20 – Saint Laurent



Mercoledì 27 febbraio

9.30 – Lanvin

11 – Mugler

12 – Maison Margiela

13 – Aalto

15 – Dries Van Noten

16 – Guy Laroche

17 – Rochas

18 – Lemaire

19 – Courreges

20 – Kenzo



Giovedì 28 febbraio

10 – Chloe

11 – Atlein

12 – Manish Arora

13 – Ann Demeulemeester

14 – Paco Rabanne

15 – Y/Project

16.30 – Uma Wang

17.30 – Rick Owens

19 – Off-White

20 – Isabel Marant



Venerdì 1 marzo

9.30 – Loewe

10.30 – Leonard Paris

11.30 – Balmain

12.30 – Issey Miyake

13.30 – Christian Wijnants

14.30 – Nina Ricci

16 – Olivier Theyskens

17 – Andrew Gn

18 – Lutz Huelle

19 – Yohji Yamamoto

20.30 – Celine



Sabato 2 marzo

9.30 – Junya Watanabe

10.30 – Haider Ackermann

11.30 – Rahul Mishra

13 – Altuzarra

14 – Vivienne Westwood

15 – Elie Saab

16 – Cedric Charlier

17 – Comme des Garçons

19 – Hermès



Domenica 3 marzo

11.30 – Balenciaga

14 – Thom Browne

16 – Akris

17 – Valentino

18.30 – Each x Other

19.30 – Mashama

20.30 – Givenchy



Lunedì 4 marzo

10 – Stella McCartney

11 – Sacai

12 – Anton Belinskiy

13.30 – Giambattista Valli

14.30 – Agnes B

15.30 – Beautiful People

16.30 – A.P.C.

18 – Shiatzychen

20 – Alexander Mcqueen



Martedì 5 marzo

10.30 – Chanel

11.30 – Cyclas

12.30 – Anais Jourden

13.30 – Jarelzhang

14.30 – Miu Miu

15.30 – Junko Shimada

16.30 – Lacoste

18 – Louis Vuitton