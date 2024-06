Parigi 2024: una collezione di orologi celebra i Giochi olimpici

Celebra, invece, il mondo del surf il secondo modello, abbastanza sottile da stare sotto una muta ma abbastanza grande da risaltare e catturare l’attenzione anche in acqua. Punta su una combinazione di colori verde scuro opaco, in contrasto con il rosa della parte inferiore del cinturino. Sul passante, presenta la riproduzione di una tavola da surf.



Last but not least, il terzo modello, dedicato al beach volley e alla pallavolo. Nelle tonalità rosa vibrante e lilla, è adeguato a un polso più piccolo, senza compromettere lo stile. È adatto ad essere indossato anche in campo, nel cuore dell'azione, e reca anche lui il simbolo dello sport di riferimento sul passante. La collezione è già disponibile online in tutto il mondo e in negozi selezionati in Francia.