Orologi da uomo: a cosa fare attenzione per acquistarne uno di lusso

Rivelano molto degli uomini che li scelgono e, se custoditi o indossati sempre con le necessarie attenzioni, possono essere tramandati di generazione in generazione, alla stregua di un gioiello di famiglia. Parliamo degli orologi di lusso , preziosi e dal fascino senza tempo. Prima di acquistarne uno, ci sono dei fattori a cui prestare particolare attenzione: vediamone alcuni per essere più consapevoli nella scelta.

Patek Philippe, 5235.50R-001
Patek Philippe, 5212A-001 Calatrava Weekly Calendar
Rolex, Cosmograph Daytona, 1988
Rolex, Cosmograph Daytona con il cosiddetto quadrante 'Paul Newman'
Cartier, Santos Dumont
Bvlgari, Gérald Genta 50° Anniversario
Omega, Seamaster Diver 300M

LA CURA DEL TEMPO - Un orologio di fascia alta è un investimento importante, a cominciare dall’aspetto strettamente economico. Motivo per cui è bene scegliere un modello di un marchio storico, per ricevere tutte le garanzie del caso. Ma cosa rende davvero esclusivi questi tipi di segnatempo? Innanzitutto i loro movimenti meccanici: non funzionano, infatti, a batterie ma si avvalgono di sofisticati sistemi regolati da molle e ingranaggi, capaci di assicurare massima precisione. Sono vere e proprie opere di ingegneria orologiaia, spesso realizzate interamente a mano. Motivo per cui vanno sempre trattati con molta cura e la manutenzione affidata a professionisti del settore di comprovata esperienza.



QUASI PEZZI UNICI - Gli orologi di lusso sono caratterizzati anche dalla ricercatezza del design e dei materiali. Oro, argento, titanio, acciaio. Ultimamente sta prendendo piede la ceramica, moderna e resistente ai graffi. Anche il cinturino può essere in diversi materiali: dalla maglia metallica alla pelle, al nylon... Un complesso di caratteristiche che concorrono a fare di ogni modello un oggetto unico, con una propria storia. E strettamente legato al gusto personale, ai desideri, alle passioni e alle aspirazioni di chi sceglie di averlo al polso.