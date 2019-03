Eleganza e alta precisione. Materiali ricercati e movimenti tecnologicamente all’avanguardia. Preziosi segnatempo declinati in oro giallo, bianco, rosa, con i quadranti arricchiti da pavé di diamanti e giro delle ore in zaffiri e altre pietre dure. Gli orologi da polso maschili del settore lusso rappresentano un oggetto del desiderio che va oltre il piacere del possesso. Affascinano per loro natura, già al primo sguardo…

Uomo, lusso e orologi: alla scoperta degli oggetti del desiderio Rolex, Oyster Perpetual Yacht Master 42 Ufficio stampa 1 di 14 Rolex, Oyster Perpetual Day Date 36 Ufficio stampa 2 di 14 Patek Philippe, 5231J Ufficio stampa 3 di 14 Patek Philippe, 5905R Ufficio stampa 4 di 14 Cartier, Santos-Dumont Ufficio stampa 5 di 14 Cartier, Santos-Dumont Scheletrato Ufficio stampa 6 di 14 Bvlgari, Gérald Genta 50° Anniversario Ufficio stampa 7 di 14 Omega, Seamaster Diver 300M Ufficio stampa 8 di 14 Omega, Seamaster Diver 300M Ufficio stampa 9 di 14 Louis Vuitton, Tambour Horizon Ufficio stampa 10 di 14 Richard Mille, Myrtille (RM 07-03) Ufficio stampa 11 di 14 Richard Mille, Myrtille (RM 07-03) Ufficio stampa 12 di 14 Panerai Submersible Bronzo Ufficio stampa 13 di 14 Montblanc 1858, Khaki Green Geosphere Ufficio stampa 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci



VALORI NEL TEMPO - Ha appena chiuso i battenti ‘Baselworld’, il salone leader a livello mondiale dedicato all’orologeria e alla gioielleria. Le ultime novità presentate si ispirano al mondo delle discipline sportive e allo spirito delle grandi esplorazioni, in montagna o nel mondo subacqueo. Sono modelli in grado di resistere alle condizioni più estreme, impermeabili e dallo stile forte e deciso. Vedono anche l’impiego di materiali alternativi e sorprendenti, come il bronzo, la ceramica nera e il titanio.



NON SOLO GRANDI CLASSICI - Non mancano certamente i modelli classici, di segnatempo, e le rivisitazioni di quelli storici e più iconici. Guarda alle passioni anche il mondo degli smartphone: ora digitale, contapassi ma soprattutto la possibilità di sintonizzarsi con le prenotazioni di voli, treni e hotel, ad esempio. Esemplari limitati e numerati, offrono una visione decisamente inusuale e sorprendente dell’orologeria contemporanea.