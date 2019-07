Orecchini per l’estate: tra perle e conchiglie, tanta voglia di mare

Sarà che per sentirne il rumore delle onde, non bisogna far altro che appoggiare una conchiglia all’orecchio. È proprio il mare a ispirare alcuni degli orecchini più trendy per questa estate. “Non esibirne un paio è un’occasione mancata”, pare abbia detto una volta Jennifer Lopez, in questi giorni fresca dei festeggiamenti per i suoi primi cinquant’anni. Allegri, colorati, dalle dimensioni importanti. Vanno forte in materiali naturali, resina, metalli più o meno preziosi, perle, cristalli e strass. In spiaggia, a bordo piscina o per un aperitivo in città: è impossibile passare inosservate. Ecco allora, per orientarsi meglio nella scelta, alcune delle proposte più interessanti presentate dagli stilisti in passerella…