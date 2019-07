Uomo, come le star: occhiali da sole che fanno sentire in vacanza

Divi e celebrities prediligono, in generale, quelli più iconici. Gli occhiali da sole non costituiscono soltanto un vezzo o un complemento di stile: d’estate più che mai sono assolutamente necessari per proteggere gli occhi dalla luce forte del sole, al mare ma anche in città. Le proposte per questa stagione vedono, accanto ai classici, anche quelli dalle lenti rotonde e a goccia, squadrate, dalla forma vagamente da aviatore e con le scritte sovraimpresse. Il modello più adatto, neanche a dirlo, è quello che si sposa meglio alla forma del viso. Se tondo, sono consigliati soprattutto quelli rettangolari. Per un volto allungato, meglio preferire una montatura ovale...