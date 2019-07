Cappelli di paglia, fiori tra i capelli, foulard: i trend d’estate

La regina Elisabetta pare ne abbia cinquemila. Coco Chanel sosteneva che non bisognava mai uscire di casa senza indossarne uno. Parliamo dei cappelli, accessori irrinunciabili: rifiniscono il look, conferiscono quel tocco in più e non fanno passare inosservate. D’estate sono indispensabili per riparare dal sole: le passerelle hanno rilanciato, in particolare, i modelli in paglia e dalle falde importanti e spettacolari. Sempre molto amati anche i classici da baseball, con la visiera. Il vero must di questo periodo, però, sono i foulard annodati e le composizioni di fiori. Come ha insegnato, anche quest’anno, l’ultimo Royal Ascot…