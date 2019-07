Uomo, freschi e comodi: i pantaloni d’estate sceglieteli ‘oversize’

Uomini, una sola indicazione: mettetevi comodi. L’estate della moda maschile è segnata da modelli morbidi, impalpabili, quasi ‘oversize’. Vale per le giacche, destrutturate e senza cuciture, ma soprattutto per i pantaloni, che riprendono il modello ‘wide-leg’ (dalla gamba larga, appunto), che abbiamo visto andare per la maggiore anche per i jeans.