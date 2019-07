Moda donna, vestirsi quando fa caldo: come abbinare gli shorts

Al ginocchio, a metà coscia o ancora più su. Comodi e pratici, gli shorts sono un must have irrinunciabile del guardaroba estivo. Versatili e strategici quando fa molto caldo, i pantaloni corti sono il capo ideale da portare in vacanza ma, se gli abbinamenti sono scelti con attenzione, si prestano benissimo anche alla città e all’ufficio. Gli stilisti, per questa stagione, li hanno proposti ad esempio con giacche e blazer…

LA FORMA È TUTTO - Nella scelta del modello, va tenuta in considerazione anche la forma della gamba: gli shorts stretti sono indicati per fisici atletici e affusolati, quelli più lunghi per le alte. Non è di secondaria importanza neppure il tipo di scarpa da indossare: il tacco è sempre un valido alleato per snellire ed ‘allungare’ le gambe, regalando la piacevole illusione di avere qualche centimetro in più.