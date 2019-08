Obama e il basket: all’asta la maglia con cui giocava da ragazzo

Altro che cimelio. È niente meno che un “simbolo del sogno di riscatto che un ragazzino nero poteva avere giocando a basket o a qualche altro sport”. Così la casa d’aste Heritage Auctions ha motivato la decisione di battere all’asta una delle maglie appartenute a Barack Obama ai tempi in cui giocava nella squadra di basket del suo liceo, a Honolulu. Era il 1979 e quell’anno la squadra dell’ex presidente Usa vinse addirittura l’Hawaii State Championship, il campionato nazionale. Partita da una base d’asta di 27mila dollari, per la canotta in jersey con il numero 23 (lo stesso di Michael Jordan e LeBron James) si prevede un’offerta finale di 100mila bigliettoni verdi, il prossimo 17 agosto.

SUL PARQUET E SUGLI SPALTI - Appassionatissimo di basket, l’ex presidente degli Stati Uniti ha più volte ricevuto alla Casa Bianca le star dell’NBA, ha alle spalle un passato da giocatore di successo ed è da sempre un assiduo spettatore dei match della palla a spicchi. Non per niente, una volta arrivato nella residenza di Washington, ha prontamente trasformato il campo da tennis in campo da basket. A custodire invece la maglia in questione, in tutti questi anni, ci ha pensato Peter Nobel, ex compagno di studi di Obama, che la correderà in occasione dell’asta anche di un annuario scolastico.