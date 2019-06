Moda uomo, ‘denim mania’: la giacca di jeans si porta come Banderas

A riportarla al centro dell’attenzione ci ha pensato Antonio Banderas. L’attore spagnolo l’ha indossata in un look da giorno, per una conferenza stampa nel corso dell’ultimo Festival del cinema di Cannes. Parliamo della giacca di jeans, da sempre un ‘must have’ intramontabile del guardaroba maschile, molto amata soprattutto per la sua versatilità. È un capo oltre i trend di stagione, perché sempre in voga, anche se l’impressione è che non avesse finora destato particolare interesse. Comoda e facile da abbinare, vederla indossata sulla Croisette ha contribuito al suo rilancio. Perfetta quando il caldo è alle porte e per le serate estive, si porta con disinvoltura. Come si vede anche dalle proposte sulle passerelle di questa primavera-estate…