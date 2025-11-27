Tutta la magia del Natale da ammirare in anteprima a Milano

La maison romana ha, inoltre, svelato con una scenografica cerimonia di accensione la spettacolare installazione luminosa posta sulla facciata della sua boutique di via Montenapoleone, che ha trasformato la celebre via dello shopping in un palcoscenico di luci. Ad accogliere gli ospiti dell'evento, Renato Munafò, Managing Director Italia e Turchia, e le voci inconfondibili di due degli attori più famosi del cinema italiano contemporaneo, Luisa Ranieri e Nicolas Maupas, che hanno recitato elogi alle stelle estratti da "Il Piccolo Principe", accompagnati da assoli di violino suonati dal vivo dalle artiste del gruppo Quart. Per l’installazione luminosa, Bulgari si è infatti lasciata ispirare dalla cosmologia del cielo stellato: ad animare lo storico palazzetto Radice Fossati è una grande sfera blu insieme alle iconiche stelle a otto punte, emblema della maison, e un nastro luminoso che sembra danzare gioioso e sinuoso tra di loro. Il brand ha scelto soluzioni di illuminazione all’avanguardia focalizzate sulla ricerca di nuove tecnologie e sullo studio di materiali innovativi per la progettazione di illuminazione green, a testimonianza dell’impegno di Bulgari verso pratiche responsabili e rispettose dell’ambiente.