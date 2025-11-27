Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
Moda
LA STAGIONE DELLE FESTE

Tutta la magia del Natale da ammirare in anteprima a Milano

Un grande albero, l'atmosfera fiabesca di un giardino incantato, un'installazione luminosa per far sognare l'intera città

27 Nov 2025 - 22:02
"Together We Celebrate", Bulgari celebra il Natale a Milano - Il mega albero di Natale nel giardino del Bulgari Hotel © Ufficio stampa

"Together We Celebrate", Bulgari celebra il Natale a Milano - Il mega albero di Natale nel giardino del Bulgari Hotel © Ufficio stampa

Un grande albero di Natale, un giardino incantato, un'installazione luminosa. Milano ha dato il via alla stagione delle Feste con un party esclusivo e una suggestiva cerimonia nel cuore del Quadrilatero della moda per far sognare l'intera città. Momenti simbolici all'insegna della condivisione e di tutta la magia del periodo più atteso dell'anno. 

La magia del Natale in anteprima a Milano

 Ad aprire la stagione delle celebrazioni è Bulgari, che ha regalato ai milanesi attimi davvero speciali. Tutto l'incanto ha preso il via in anteprima negli spazi all'aperto del Bulgari Hotel Milano, trasformato in un autentico Winter Wonderland, un giardino d'inverno delle meraviglie, tra le note coinvolgenti di un concerto Gospel e il tradizionale rito di accensione di un grande albero. A completare l'atmosfera fiabesca dell’hotel, la presenza nella lobby di una cassetta postale ispirata alla cosmologia del cielo stellato, che attende gli ospiti per scrivere e inviare cartoline augurali: un gesto autentico, che richiama la poesia delle stelle e l’emozione dei gesti condivisi che accompagnano la stagione natalizia. 

Un'installazione luminosa "green" ispirata al cielo stellato

 La maison romana ha, inoltre, svelato con una scenografica cerimonia di accensione la spettacolare installazione luminosa posta sulla facciata della sua boutique di via Montenapoleone, che ha trasformato la celebre via dello shopping in un palcoscenico di luci. Ad accogliere gli ospiti dell'evento, Renato Munafò, Managing Director Italia e Turchia, e le voci inconfondibili di due degli attori più famosi del cinema italiano contemporaneo, Luisa Ranieri e Nicolas Maupas, che hanno recitato elogi alle stelle estratti da "Il Piccolo Principe", accompagnati da assoli di violino suonati dal vivo dalle artiste del gruppo Quart. Per l’installazione luminosa, Bulgari si è infatti lasciata ispirare dalla cosmologia del cielo stellato: ad animare lo storico palazzetto Radice Fossati è una grande sfera blu insieme alle iconiche stelle a otto punte, emblema della maison, e un nastro luminoso che sembra danzare gioioso e sinuoso tra di loro. Il brand ha scelto soluzioni di illuminazione all’avanguardia focalizzate sulla ricerca di nuove tecnologie e sullo studio di materiali innovativi per la progettazione di illuminazione green, a testimonianza dell’impegno di Bulgari verso pratiche responsabili e rispettose dell’ambiente. 

Le iniziative milanesi segnano il via della stagione delle festività della maison romana, che da sempre celebra l'arte del dono e la gioia dello stare insieme. Le sue iconiche creazioni continuano a ispirare anche quest’anno scambi di regali e momenti di autentica condivisione. A completare il racconto natalizio, l'omaggio di Bulgari alla città anche con la personalizzazione della storica edicola di Piazza San Babila. 

"Together We Celebrate", Bulgari celebra il Natale a Milano

1 di 12
© Ufficio stampa | "Together We Celebrate", Bulgari celebra il Natale a Milano - Il mega albero di Natale nel giardino del Bulgari Hotel
© Ufficio stampa | "Together We Celebrate", Bulgari celebra il Natale a Milano - Il mega albero di Natale nel giardino del Bulgari Hotel
© Ufficio stampa | "Together We Celebrate", Bulgari celebra il Natale a Milano - Il mega albero di Natale nel giardino del Bulgari Hotel

© Ufficio stampa | "Together We Celebrate", Bulgari celebra il Natale a Milano - Il mega albero di Natale nel giardino del Bulgari Hotel

© Ufficio stampa | "Together We Celebrate", Bulgari celebra il Natale a Milano - Il mega albero di Natale nel giardino del Bulgari Hotel

Leggi anche

L'albero di Natale e i regali più chic per le Feste: dove trovarli

Regali di Natale beauty: dove trovare i più chic e personalizzati

natale
milano

Sullo stesso tema