Moda vintage e di seconda mano: come vendere e acquistare risparmiando

Vinted è disponibile in Italia su Vinted.it e facilmente accessibile da mobile tramite l’App store sia per Android che per iOS

VENDERE, COMPRARE, RISPARMIARE (E L'AMBIENTE RINGRAZIA) - Sono dati che emergono da una ricerca condotta da Vinted, la più grande piattaforma online europea che consente ai consumatori di acquistare beni e servizi direttamente da altri consumatori. Lanciata in Italia lo scorso dicembre, assieme all’app omonima, vanta una community in espansione di 34 milioni di membri in tutto il mondo. Facile e gratuita, facilita le interazioni tra chi intende vendere e chi acquistare abiti e accessori che, rispettivamente, non indossa più e che ama, contribuendo così a dare ai capi una seconda vita. A chi vende, viene riconosciuto il 100% del prezzo dell’articolo. Gli acquirenti, d’altro canto, possono andare a caccia di vere e proprie “chicche” a prezzi competitivi. In linea con l’offerta di Vinted in tutta Europa, sono inoltre assicurate anche la protezione acquisti per chi compra (pari al 5% del prezzo dell’articolo più una commissione fissa di 0,70 euro), varie modalità di spedizione a prezzi vantaggiosi, assistenza clienti e un sistema che integra metodi di pagamento verificati e transazioni protette. Mission dell’azienda, è contribuire a diffondere la moda circolare in tutta Europa.