Moda uomo, trench e impermeabili autunno 2020: 10 modelli top dalle sfilate

E pensare che in origine era stato concepito per i soldati che combattevano in trincea. Dagli inizi dell’Ottocento ai giorni nostri, il trench è via via diventato un ‘must have’ di ogni guardaroba. Quest’autunno 2020 oltre al blu, al nero e al beige “d’ordinanza”, si punta molto sulla versione lunga e in pelle. Come, del resto, hanno anticipato le sfilate…