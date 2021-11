Moda uomo e stili: la giacca imbottita è il "must have" dell'autunno

Primi giorni di novembre, prime piogge, primo freddo di stagione. Siamo ormai nel pieno dell'autunno e anche il guardaroba si regola di conseguenza. Prima di piumini e cappotti, è il momento delle giacche imbottite . Leggere ma calde, pratiche eppure versatili: si portano bene con i jeans, le tute, gli abiti più formali. Con o senza maniche, sono il vero "must have" di questa stagione. Le più innovative? Sono attente anche all'ambiente .

Automobili Lamborghini FW 21 Collection | L'imbottitura di questa giacca rappresenta un'alternativa ecologica a quella in piuma e garantisce isolamento termico e traspirabilità

Automobili Lamborghini FW 21 Collection | Questa giacca è realizzata con l'innovativo sistema di imbottitura in 3M Thinsulate, riciclato al 78%

DESIGN E SOSTENIBILITÀ - Tra i modelli di giacche imbottite per l'autunno inverno 2021 spiccano quelli che coniugano design e sostenibilità. I nuovi sistemi di imbottitura, realizzati in materiale tecnico riciclato, le rendono anche "amiche dell'ambiente". Sono, perciò, un'alternativa ecologica a quelli in piuma e garantiscono comunque isolamento termico e traspirabilità.