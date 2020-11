Moda, tra lockdown e smart working: così il pigiama diventa super chic

Moda donna autunno inverno 2020: Intimissimi Nightwear Collection Intimissimi Nightwear Collection | Per l'autunno inverno 2020 una nuova linea caratterizzata dall’utilizzo esclusivo di fibre di origine naturale: cotone, modal & seta e modal & cashmere Ufficio stampa 1 di 15 Intimissimi Nightwear Collection | Comfort e ricerca donano proprietà uniche a pigiami e capi homewear dalle linee morbide e delicate Ufficio stampa 15 di 15 Intimissimi Nightwear Collection | Modal con cashmere: il pigiama color talco con dettagli malva e delicato pizzo Ufficio stampa 15 di 15 Intimissimi Nightwear Collection | Modal con cashmere: il pigiama beige mélange con bordature matelassé in color vaniglia Ufficio stampa 15 di 15 Intimissimi Nightwear Collection | Le diverse fibre proposte nella nuova collezione sono studiate per offrire equilibri perfetti di calore, morbidezza e traspirabilità Ufficio stampa 15 di 15 Intimissimi Nightwear Collection Ufficio stampa 15 di 15 Intimissimi Nightwear Collection Ufficio stampa 15 di 15 Intimissimi Nightwear Collection Ufficio stampa 15 di 15 Intimissimi Nightwear Collection Ufficio stampa 15 di 15 Intimissimi Nightwear Collection Ufficio stampa 10 di 15 Intimissimi Nightwear Collection | A cavallo tra pigiameria e homewear, la nuova tracksuit in cotone effetto matelassé, composta da felpa con zip e cappuccio e pantalone con polsini Ufficio stampa 11 di 15 Intimissimi Nightwear Collection | Cotone: con la camicia pigiama check, abbinata al suo pantalone, si può creare un look coordinato Ufficio stampa 12 di 15 Intimissimi Nightwear Collection Ufficio stampa 13 di 15 Intimissimi Nightwear Collection | Modal & Seta: il pigiama e la camicia da notte con scollo a goccia, entrambi rifiniti con dettagli in raso di seta, nelle varianti rosa mélange e talco Ufficio stampa 14 di 15 Intimissimi Nightwear Collection Ufficio stampa 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

Non chiamateli più "pigiamoni". La pandemia sta ridefinendo gli spazi di vita e di lavoro, tra lockdown e smart working. Di conseguenza, sta portando a nuove abitudini. Si sta più in casa, certo, ma non per questo l'esigenza di comfort e praticità deve andare a scapito della femminilità. A cominciare dall'ultima tendenza per il nightwear, caratterizzato da una maggiore attenzione verso tessuti preziosi, impalpabili e dettagli ricercati. Spazio al cotone e al modal, che ne migliora la qualità, sintesi perfetta di praticità e traspirabilità. Ma anche alla luminosità della seta, al calore e alla morbidezza impareggiabile del cashmere.